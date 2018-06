Senterpartiet krever at det blir organisert jakt på villsvin så raskt som mulig, for å utrydde arten her i landet.

En rapport som kom denne uken slår fast at det er rundt 1.000 villsvin i Norge, og at bestanden kan øke til mellom 40 - og 100.000 på få år.



Emilie Enger Mehl fra Sp viser til at dyrene kan gjøre stor skade på åkre, og at det også er fare for sykdomssmitte, melder NRK