Krever mer åpenhet om Hoffets pengebruk

Hvert år bruke hoffet flere titalls millioner kroner fra statsbudsjettet, uten at offentligheten vet hva pengene brukes til.



Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier til Dagbladet at det må bli en slutt på hemmeligholdet.



Avisen avslørte nylig at et malerselskap hoffet har brukt etterforskes for økonomisk kriminalitet. Hoffet nekter å gi opplysninger eller kommentere saken.