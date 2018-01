Det mener de norske pilotene i flyselskapet.



Cristian Laulund, som leder Norske SAS-flygeres forening, sier til Dagens Næringsliv at de nå forventer at SAS lever opp til det skandinaviske navnet.



I dag er seks av sju toppledere i selskapet svenske. Styrelederen er dansk, han skal snart gå av, og da mener altså de norske pilotene at en nordmann må inn.