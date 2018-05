LO-leder Hans Christian Gabrielsen krever at kontrakten med den nye luftambulanse-operatøren Babcock skrotes, og at anbudsrunden lyses ut på nytt.

Han er nå i Tromsø sammen med lederen i Norsk Flygerforbund for å møte piloter og og høre hva de tenker om situasjonen.



Gabrielsen sier til VG at situasjonen er svært avlorlig og at det er fare for liv og helse.