Robert F. Kennedys sønn vil ha ny etterforskning av drapet på faren som ble skutt og drept i Los Angeles for 50 år siden.

En den gang 24 år gammel palestiner ble dømt for drapet, men Kennedy mener politiet kan ha tatt feil mann, skriver The Washington Post.



Kennedy mener skuddene som ble løsnet ikke kan stamme fra pistolen som ble brukt, og at rettssaken hadde flere svakheter.