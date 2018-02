Krever økt bevissthet rundt alkohol og festkultur

188 ungdomspolitiere krever i et nytt opprop at alle partiene øker bevisstheten rundt alkohol og festkultur, skriver Aftenposten i dag.

I oppropet etterlyser de rettferdighet, solidaritet og medmenneskelighet fra partikollegaene.



De mener de siste månedenes avsløringer bekrefter de de allerede visste, at seksuell trakassering, maktmisbruk og ubehagelige situasjoner eksisterer også i partipolitikken.



I oppropet legges det vekt på at felles møter med alkohol, fest og moro, gjør de unge ekstra sårbare i møte med eldre, etablerte politikere.



I tillegg til økt bevissthet rundt alkohol, krever de blant annet også nulltoleranse for seksuell trakassering og maktmisbruk, og at varsler om dette må tas på alvor og følges opp.