Krever omgjøring av Tengs-dom

Advokaten til Birgitte Tengs fetter, Arvid Sjødin, krever for ellevte gang omgjøring av den sivile dommen mot mannen etter drapet i 1995.

Fetteren ble under straffesaken frifunnet for drapet på den 17 år gamle kusinen, men dømt i en sivilrettslig erstatningssak til å betale de etterlatte 100.000 kroner.



I april ble han avskrevet av politiet som mulig mistenkt gjerningsmann bak drapet.



Sjødin sier til Stavanger Aftenblad at den sivile dommen nå må bli endelig omgjort av Høyesterett.