Ap, SP og SV krever nå at helseminister Bent Høie kommer til Stortinget og redegjør for krisen i luftambulansetjenesten.

Flere fly har stått på bakken den siste tiden på grunn av mannskapsmangel. Flere har meldt seg syke av frykt for å miste jobben når det svenske flyselskapet Babcock tar over tjenesten.



Opposisjonen sier Høie må løse den prekære situasjonen som kan medføre fare for liv og helse, melder VG.