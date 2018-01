45 norske organisasjoner har gått sammen om et felles opprop til Trine Skei Grande hvor de krever gjeninnføring av en utviklingsminister.

Oppropet vil bli levert til Venstre-lederen i dag.



En utviklingsminister vil være avgjørende for at Norge skal få ut sitt potensial i innsatsen for bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og utryddelse av ekstrem fattigdom, skriver organisasjonene i en pressemelding.