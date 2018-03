Etter et møte om saken i partiets stortingsgruppe fredag formiddag sa Hareide at han hadde ingenting å si.



I går vedtok Stortinget sterk kritikk mot Listhaug etter at hun la ut et Facebook-innlegg der hun koblet Arbeiderpartiet med terrorister.



Rødt, Ap, SV og MDG går inn for mistillit.