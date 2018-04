KrF er skuffet over at Høyres landsmøte i dag gikk inn for å tillate både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

Nestleder Olaug Bollestad sier til Dagbladet at hun frykter at en åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet.



Hun sier videre det er klart at KrFs syn på Høyre preges av hvilke standpunkt Høyre har i disse spørsmålene.