Et flertall i Stortinget vil forby engangsartikler av plast innen 2022, men KrF vil ikke stemme for.



Årsaken er at de mener vedtaket er for lite forpliktende, skriver Dagsavisen.



Naturvernforbundet mener KrFs standpunkt er trist, og sier det vil kun skade naturen ytterligere.