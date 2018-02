KrF ender under sperregrensen med 3,6 prosent oppslutning, og regjeringspartiene får flertall i VGs partibarometer for februar.

Dersom dette hadde vært et valgresultat ville partiets stortingsgruppe mistet fem representanter og krympet til tre.



Målingen viser at regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre også har et knapt flertall.