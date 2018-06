KrF ut mot "mirakelpredikantene"

VG skrev i helgen om to telefonpredikanter som har tjent millioner på virksomheten, der en av dem hevder å ha gjort over 1000 kreftsyke personer friske.



KrF-leder Knut Arild Hareide sier til avisen at han tar sterk avstand fra at helbredelse legges ut for salg.



De to predikantene har tidligere sagt at de ikke bryter loven, og at tjenesten er frivillig.