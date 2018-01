KrF vil endre røykeloven

KrF vil nå endre røykeloven igjen 15 år etter at tidligere helseminister Dagfinn Høybråten foreslo røykeforbud på serveringssteder.

Det melder TV2.



Partiet vil nå at røykeloven utvides til å gjelde områder utendørs der ikke-røykere blir utsatt for passiv røyking.



Nestleder i KrF, Olaug Bollestad sier til kanalen at blant felles lekeplasser, innganger til stasjonsbygninger, handlesenter og sykehus, er arenaer hvor man ikke har mulighet til å trekke seg vekk.