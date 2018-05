KrF vil endre sukkeravgiften, slik at brus med med mindre sukker får lavere avgift enn de med mye sukker.

Partiets finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, sier til VG at avgiften har truffet skjevt, og at det er dette de nå har lyst å rette opp i.



Brussalget har stupt siden avgiften ble innført, og NHO mener 12 000 arbeidsplasser står i fare grunnet økt grensehandel.



Forrige helg stemte FrPs landsmøte enstemmig for å fjerne avgiften.