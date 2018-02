Krigsfly bombet en by i Øst-Ghota kort tid etter at FNs sikkerhetsråd ble enige om å innføre våpenhvile i regionen i kveld.

Det melder eksilgruppen Syrian observatory for human rights nå.



Over 500 mennesker, inkludert 120 barn, er drept i løpet av sju dager med intense flyangrep mot Øst-Ghouta.



Våpenhvilen ble enstemmig støttet i dag, for å få inn nødvendig humanitær hjelp og for å hjelpe til med evakuering.