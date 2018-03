Kripos har fått flere tips om utpressing på nett

Kripos har fått flere henvendelser etter at VG i dag skrev om menn som blir utsatt for seksuell utpressing på nett.

Ifølge Kripos er det snakk om mennesker som har opplevd det samme, eller som har tips om saker der andre er involvert.



Minst hundre menn, over hele verden, der ti av ofrene er norsk, skal ha blitt utsatt for utpressing, av det politiet mener er et større kriminelt, internasjonalt nettverk.