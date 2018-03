Kripos har fått inn mange tips om grove ytringer

Kripos har fått mange tips om rasisme, ekstremisme og hatefulle ytringer på nett de siste ukene. Bråket rundt Sylvi Listhaug er en grunn til det.

- Det er jo mange som har snakket om at debattklimaet de siste ukene har blitt polarisert. Da er det ikke så unaturlig at det gir seg utslag i at vi får flere tips, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen.

Hardt debattklima

Tall P4 Nyhetene har fått viser at tipsmottaket og Nettpatruljen så langt i mars har mottatt flere tips enn de fikk tilsammen i januar og februar.

- Vi har jo sett en økning i antall tips i mars. Det er noe vi ofte ser i etterkant og under store mediehendelser eller debatter, som engasjerer veldig mange og hvor debattklimaet blir hardt, sier Dahl Nilssen.

De får henvendelser fra flere retninger om ytringer som er ekstreme. Tipsene fra mars er ennå ikke kategorisert, men halvparten av sakene fra januar og februar ble sendt videre til politidistrikene for oppfølging.





Kripos sender videre saker de mener gir grunn til bekymring, eller at de vurderer ytringen som straffbare ytringer.





- Det vi ser av straffbare ytringer er jo hatefulle ytringer, det kan være oppfordringer til vold, trusler og grove trusler. Det er klart at det er bra hvis folk melder i fra om dette til oss slik at vi kan ta tak i det og fulgt opp det ute i distriktene, sier hun.