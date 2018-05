Krisemåling for Ap-Raymond

Arbeiderpartiet, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, ramler ned 10 prosentpoeng fra sist valg på en ny oslomåling gjort for VG.

Ap fikk under forrige kommunevalg i 2015, 32 prosent i Oslo, og de rødgrønne overtok byrådsmakten. På den nyeste målingen får partiet 22,3 prosent, mens Høyre får 33,1 prosent.



Blant Aps tidligere velgere svarer nær halvparten at de har funnet seg et nytt parti, de fleste på borgerlig side.