Kritiserer Frp for bensinpriser

Arbeiderpartiet kritiserer Frp for å kreve lavere avgifter utenfor regjering, mens de samtidig godtar rekordhøye bensinpriser i regjering.

Den siste tiden har bensin- og dieselprisene steget til rekordhøye nivåer.



Stortingsrepresentant for Ap, Ingalill Olsen, sier til E24 at saken er et eksempel på populismen Frp driver med.



Finansminister og Frp-leder Siv Jensen avviser kritikken, og sier skatter og avgifter ville økt mye mer om Arbeiderpartiet var i regjering.