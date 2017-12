Kritiserer sikkerhetssone i Berlin

Lederen for den tyske politiforeningen kritiserer at det opprettes en egen sikkerhetssone for kvinner under nyttårsfeiringen ved Brandenburger Tor i Berlin.

Han sier at det å opprette en slik sone er det samme som å si at kvinner ikke kan føle seg trygge utenfor sonen, melder tyske medier.



Det er arrangøren av feiringen som har opprettet en egen sone for kvinner for å unngå det som skjedde for to år siden da flere hundre kvinner skal ha blitt antastet av menn, mange av disse asylsøkere.