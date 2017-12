Kritiseres for Northug-vraking

Svensker kritiserer nå den norske landslagsledelsen for at Petter Northug ble vraket til årets Tour de Ski.

Kommentator i Expressen, Tomas Pettersson skriver at Northug mobbes av landslagsledelsen når han ikke får delta. Han mener også at Norge saboterer muligheten for en av de tre-fire norske herrene som har mulighet til å ta gull i OL.



Han forstår ikke at Northug som har tatt 13 VM gull og to OL-gull kan behandles på denne måten.