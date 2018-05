Kritiserte Zuckerberg i høring

Zuckerberg måtte forklare seg om Cambridge Analytica-skandalen, der personopplysninger om 87 millioner bruker kom på avveie.



Belgias tidligere statsminister, Guy Verhofstadt, sa bra Zuckerberg spørre seg selv om han vil bli husket som en som beriket verden, eller som en som skapte et digitalt monster som ødelegger samfunn og demokratier.



Facebooksjefen sa i kveld at de nå ansetter 3000 personer i Europa for å bekjempe falske nyheter og hatefulle ytringer.