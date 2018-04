Det melder tyske medier.



Så langt er to mennesker bekreftet omkommet, i tillegg til gjerningsmannen, etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde.



Rundt 20 mennesker er skadd, og fire av de altså kritisk.



I dag kom mange for å legge ned blomster og tenne lys utenfor restauranten i sentrum der angrepet skjedde.