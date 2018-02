En mann i starten av 30-årene er kritisk skadd etter en frontkollisjon på E6 like før Nordbytunnelen i Akershus i natt.

Omstendighetene er foreløpig uklare, men det tyder på at en av bilene har kommet over i motgående kjørefelt.



Føreren av den andre bilen er kjørt til sykehus for sjekk.