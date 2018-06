Kritisk til beredskap i ny tunnel

Brannvesenet har tidligere sagt at 95 prosent av togtunnelen bygges uten skikkelig beredskap. Og nå sier jernbanetilsynet at det virker som om Bane Nor har senket kravene til sikkerheten i tunneler.



Bane Nor avviser dette og sier til NRK den nye tunnelen blir den tryggeste i Norge når den står klar.