- Det har blitt vanskeligere for Oslopolitiet å bekjempe gjenger og de tyngste kriminelle miljøene etter politireformen.

Det mener flere polititopper VG har snakket med.



Spesielt kritiseres beslutningen om å legge ned seksjonen for organisert kriminalitet.



Men Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet er uenig, og sier dagens utfordringer viser at tidligere organisering ikke var god nok.