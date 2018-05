Kritisk til flomsikring

Det mener biolog Morten Kraabøl. Han sier til Gudbrandsdølen Dagningen at blant annet flytting av masse gjør at elva kommer ut av balanse og skader både fisken og insektene.



Han er også kritisk til om tiltakene fungerer og viser til at det fortsatt blir store skader langs Gudbrandsdalslågen i Oppland under flom, til tross for mange forebyggende tiltak. Kraabøl mener man i stedet må la være å bygge nær elvene.