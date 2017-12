Kritisk til håndtering av Giske-saken

Kvinnen, som ønsker å være anonym, er ifølge Dagens Næringsliv en av fem personer med sentrale roller i ppartiet, som har varslet om upassende oppførsel av seksuell karakter.



Hun sier til avisen at hendelsen skjedde under valgkampen i år, og at det er en stor belastning at Giske er klar over varslingen, uten at det har fått konsekvenser utover en beklagelse i media.





Kvinnen mener hun er utsatt for seksuell trakassering.



Giskes har erkjent upassende og ubehagelig oppførsel, og beklaget dette, men hans rådgiver sier til NRK at han avviser eventuelle påstander om trakassering.



Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere enkeltsaker, skriver DN.