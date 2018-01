Kritisk til Skinstads mange roller

Skinstad skal være OL-ekspert for Discovery. Samtidig samarbeider han med Norges Skiforbund , og han er toppsjef for Swix.



Bodahl-Johansen sier til VG at det er helt uakseptabelt.



Skinstad viser til at han også tidligere har hatt flere roller samtidig som han har kommentert langrenn, og at han har bevist at han kan skille de ulike rollene.



Senior kommunikasjonsrådgiver i Eurosport, Lars Hojem Kvam, skriver at situasjonen er akseptabel for «både oss, Åge og ikke minst seerne på Eurosport og TVNorge». ­