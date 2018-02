Det sier han til P4 Nyhetene.



OL-debutanten står dermed igjen med to gull og et sølv i dette OL, men nå er eventyret over for denne gang.



Det betyr at Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby utgjør femmilslaget, sier Didrik Tønseth til Eurosport.