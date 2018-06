- Det er helt feil å si at norske kommuner ikke prioriterer å bekjempe vold i nære relasjoner.

Det sier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.



Tidligere i dag fortalte P4 Nyhetene at leder Tove Smaadahl i Krisesentersekreteriatet mener de burde gjort mer for å bekjempe vold mot barn og kvinner.



Den er ikke Eide enig i.