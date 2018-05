KS: Kommuner lei av normer og krav

Rådmenn og økonomisjefer i norske kommuner er kritiske til nye bemanningsnormer og kompetansekrav.

Det viser en undersøkelse By- og regionforskningsinstituttet NIBR har gjort på oppdrag fra kommunenes interesseorganisasjon, KS.

Flere normer og krav

- Slike normer reduserer kommunenes muligheter til å gi best mulige tjenester innenfor rammene de har, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

De siste årene er det innført kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er innført kompetansekrav til lærerne, en pedagognorm i barnehagene. I tillegg ønsker regjeringen en bemanningsnorm i barnehagene og blant lærerne.

"Staten viser stor iver etter å detaljstyre kommunene," svarer noen.

- Hver enkelt av disse kravene er godt argumentert for fra den enkelte sektor sin side men summen av disse frykter vi blir negativ, sier Eide.

- Noen må si fra

I undersøkelsen sier rådmenn og økonomisjefer at alle normer og krav hindrer omstilling og innovasjon i kommunen. Flere frykter at de kan få problemer med å rekruttere kvalifisert personell etter nye krav.

- Noen må si fra at summen av alle disse kravene og normene ikke gir bedre tjenestetilbud totalt. Det blir mindre handlingsrom, mer tvangstrøye og mindre mulighet til å utvikle tjenestene lokalt, sier Eide.

Eide mener ingen i næringslivet ville akseptert så detaljerte krav som dette og sier at kommunene nå frykter enda flere normer og krav.

- Andre sektorer ser jo at når dette kommer her så vil vi også kreve dette. Samtidig vet vi at det økonomiske handlingsrommet for kommunene ikke vokser inn i himmelen, alt tyder på det motsatte, sier områdedirektøren.