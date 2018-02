Dårlig planlegging i kulda kan gi ladesjokk for elbilister.

For med et iskaldt batter i kulda, kan også ladetiden øke drastisk. Noe som igjen kan slå ut på økonomien.



Norsk elbilforening har anslått at det tar tre ganger så lang tid å lade batteriet fra 0 til 80 prosent på hutigladestasjon ved 10 minusgrader enn ved 10 varmegrader, skriver Dagbladet.