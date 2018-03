Kulderekord flere steder

Det er satt nye kulderekorder for mars feler steder i landet i natt.



På Fredheim Værstasjon i fjellkommunen Folldal i Hedmark ble det målt 41,8 kuldegrader. Det er ny rekord for mars. Den forrige mars-rekorden er fra 2013, da ble det registrert 32 kuldegrader.



Flere rekorder

Statsmeteorolog Elbjørg Moxnes sier til P4 Nyhetene at de forventer at temperaturen vil fortsette å synke utover formiddagen når de får inn målinger fra hele landet.



- Det er uvanlig kaldt til å være mars. Det er helt sikkert flere steder som har fått kulderekorder, det har også vær veldig kaldt på Vestlandet, sier Moxnes.

Bergen satte i natt kulderekord for mars. Temperaturen var nede i minus 12 grader. Den gamle rekorden ble satt i 2001.