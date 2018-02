En kuldefront fra Sibir fører til iskalde temperaturer over hele Europa denne uken.



Det er iskaldt over store deler av landet vårt, og i Oslo har det vært temperaturer over 20 minus i natt.



Kuldefronten kan gjøre at Sør-Norge nå får den kaldeste perioden denne vinteren, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør.