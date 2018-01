Kulturtopp siktet for flere voldtekter

En kulturtopp i 40-årene blir nå etterforsket for flere voldtekter.

Oslomannen som har hatt lederstillinger i ulike deler av medie- og kulturlivet ble siktet i november i fjor for voldtekt mot en rekke kvinner, men siden da har saken økt i omfang, opplyser politiet til Dagbladet.



Flere av voldtektene skal ha skjedd etter fester og nachspiel i mannens leilighet. Han nekter for at det skal ha skjedd noe straffbart.