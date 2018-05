Kunne se andres bacheloroppgaver

Leder for teknologistudentene, Joel Gianni, sier til VG at det er uforståelig at fakultet for teknologi ikke klarer å håndtere teknologi.



Dekan Egil Tømborg sier de valgte systemet de gjorde fordi det ikke er noen problemer med at noen stjeler andres oppgaver, ettersom bacheloroppgavene er unike. Han sier også at det ikke er fare for at oppgaver blir borte.



De vil vurdere å forbedre systemet neste år.