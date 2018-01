Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha en ny kompetansereform for å sikre livslang læring.

Han sier til Klassekampen at dette bør bli en del av de store velferdsreformene i Norge for det neste tiåret.



Han sier myndighetene og partene i arbeidslivet er blitt enige om en nasjonal kompetansestrategi og at målet er å heve kompetansen både blant arbeidstakere og de som står utenfor arbeidslivet.