Kunstnere jublet for ny åndsverklov

En rekke oppmøtte fra ulike kunstnerorganisasjoner brøt ut i applaus i Stortingets vandrehall i dag, etter at et omstridt lovforslag til ny åndsverklov ble forkastet.

Lovforslaget innebar blant annet at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom kunstneren er i et ansettelsesforhold.



I tillegg har kunstnerne fått gjennomslag for at vederlag for strømming i klasserom ikke fjernes, men utredes videre.