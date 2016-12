Kvinne (81) og mann (93) stakk av fra pleiehjem

PÅ TUR: De to beboerne stakk onsdag kveld av fra pleiehjemmet sammen. Foto: Google Maps/Twitter





Til vanlig bor den 81 år gamle kvinnen og den 93 år gamle mannen på et pleiehjem i Kong Georgsvej i København, men onsdag kveld ville de ha miljøforandring.

Rundt klokken sju onsdag kveld forlot de to pleiehjemmet, og da de fortsatt ikke var funnet ved midnatt valgte politiet å etterlyse dem.

Virkelighetens Allan Karlson

Både kvinnen og mannen er demente, og det var derfor viktig å finne de raskt. Etter sju timer på utflukt ble de funnet sammen og i god behold.

Filmen «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» ble svært populær i Norge da den kom på kino i 2013. Filmen handler om 100 år gamle Allan Karlson, som rømmer fra gamlehjemmet. Denne historien er kanskje det nærmeste vi kommer i det virkelige liv.





Politiet i København sendte onsdag kveld ut to etterlysninger på Twitter, som ikke var hverdagskost. Tidligere på kvelden hadde nemlig to pensjonister bestemt seg for å ta seg en tur ut, skriver Ekstra Bladet