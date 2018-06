Tre barn og en kvinne i 30-årene er blitt utsatt for en gasslekkasje i en hytte i Valdres.

De fire er nå fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Skadeomfanget er uklart.



I tillegg er en mann i 30-årene kjørt til legevakten for sjekk.



Det var til sammen syv personer i hytta.



Politiet opplyser at lekkasjen trolig stammer fra et propankjøleskap.