Kvinne overfalt i Oslo

En mann skal ha gått til angrep på kvinnen da hun var i ferd med å låse seg inn i en bygård på I Thorvald Meyers gate litt før klokken 4.



Kvinnen har fortalt politiet at gjerningsmannen hadde fulgt etter henne et stykke, og så gått til angrep, blant annet med kvelertak, i oppgangen.



Hun skal ha satt seg til motverge, og kommet seg løs.



Politiet har søkt etter gjerningsmannen med hunder, men han er ennå ikke pågrepet.

Kvinnen er kjørt til legevakten for oppfølging.