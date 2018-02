Kvinnen som er siktet for drapsfosøk på sin ektemann i Bergen er løslatt fra varetekt.

Den 31 år gamle kvinnen har sittet fire måneder i varetekt siktet for å ha planlagt å få hennes daværende ektemann drept i 2014.



Politiet anser at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse, skriver Bergensavisen. Kvinnen er fortsatt siktet i saken.