En kvinne må neste uke møte i Bergen tingrett, tiltalt for blant annet hatefulle ytringer.

Ifølge tiltalen har hun kalt to somaliske kvinner for ekle dyr, før hun slo en av dem i ansiktet.



Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.



Antall anmeldelser for hatkriminalitet har økt fra 223 i 2014 til 466 i 2016.