Frem til slutten av fjoråret utgjorde kvinnelig velgere over 50 prosent av Aps velgere, men etter den første målingen etter Giske-saken ble kjent i januar har andelen falt til 47 prosent.



Det viser målinger Sentio har gjort for Dagens Næringsliv.



Partileder Jonas Gahr Støre sier til avisen at han han sett interne målinger som viser det samme.