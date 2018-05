Kvinner blir langtidssykemeldt etter fødsel

Det er overraskende at det er langtidsfraværet som øker hos kvinner etter at de har fått barn. Det sier Ivar Lima i Kunnskapsavdelingen hos Nav.

En undersøkelse de har gjort viser at særlig kvinner er mer syke etter fødsel, og at dette ofte skyldes depresjoner og utbrenthet.



Forkerene trodde flere kvinner vil få økt kortidsfravær, men finner at det er det motsatte som skjer, der noen kvinner blir lenge borte.