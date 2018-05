Hver fjerde Arbeiderparti-velger vil ikke ha Jonas Gahr Støre som leder for partiet.

Det viser en meningsmåling fra Respons Analyse, utført for VG.



Også 42 prosent av velgere flest mener Støre ikke er rett mann til å lede Ap frem mot neste stortingsvalg.



Støre sier til avisen at det ikke er unaturlig at noen mener han ikke er rett leder etter valgresultatet og en periode med krevende saker internt.