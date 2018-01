Landbruksministeren vil møte svinenæringen

Landbruksministeren er så bekymret for brudd på dyrevelferden i flere svinebesetninger at han nå vil ha et møte om saken.

En fersk rapport fra Mattilsynet viser at brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet.

- Må ryddes opp

De fire siste månedene i 2017 fant tilsynet brudd på regelverket for dyrevelferd i 202 tilsynssaker hos svinebønder, mot 92 i samme periode året før.

- Jeg vil med det første kalle inn mange av aktørene i svinenæringen til et møte, sier landbruksminister Jon Georg Dale til P4 Nyhetene.

Statsråden er bekymret.

- Dette er tilstander som. selv om det handler om enkeltsaker, er av et slikt omfang at det svekker omdømmet til norsk landbruk og det må vi rydde opp i, sier Dale.





- Uakseptable tilstander

Av Mattilsynets 2786 tilsyn fra september til desember ble det oppdaget brudd på regelverket i 40 prosent av dyreholdene. Dale sier at dette omfatter både små og store regelbrudd, og at et regelbrudd ikke alltid betyr at dyra er påført lidelse.

- Nå er det slik at på noen av de plassene med merknad er det av mindre alvorlig karakter. Noen av de sakene vi har sett fra svinenæringen er derimot uakseptable og det er først og fremst viktig at vi tar tak i det, sier statsråden.